​Pétrole de Sangomar : Woodside annonce une production record et met le cap sur la Phase 2

Le champ pétrolier de Sangomar confirme ses excellentes performances opérationnelles. Selon le rapport trimestriel de Woodside Energy pour la période close le 30 juin 2026, le site a atteint « une fiabilité opérationnelle exceptionnelle de plus de 99 % » (plus précisément 99,3 %), tout en produisant « à près de sa capacité nominale avec une production journalière moyenne de 99 mille barils par jour (Mbbl/d) » sur une base 100 %, dont « 86 Mbbl/d part Woodside ».



Sur le plan financier, le projet pétrolier de Sangomar enregistre une envolée notable, avec un chiffre d'affaires issu de la vente des produits atteignant 763 millions de dollars au deuxième trimestre 2026 contre 524 millions au premier trimestre portant le cumul annuel à 1 287 millions de dollars.



Côté volumes, le site a écoulé 6 865 Mbbl de brut au cours de ce même trimestre, portant le total à 13 687 Mbbl pour l'année 2026, dans le cadre d'opérations régies par des contrats de partage de production où la part nette réalisée de l'opérateur Woodside s'établit à 87,52 %.



L’entreprise explique cette dynamique positive par des résultats de réservoirs « qui continuent de dépasser les attentes, en particulier dans les réservoirs inférieurs S500 ». Grâce à « un soutien de pression aquifère plus important que prévu » combiné à « une optimisation rigoureuse des puits et du réseau », le projet a bénéficié d’ « un plateau initial prolongé et d'une certaine atténuation des taux de déclin actuellement observés ».

Fort de ces résultats, l'opérateur prépare l'avenir. Le rapport indique que « l'évaluation se poursuit en vue d'un développement potentiel de la phase 2 ciblant les réservoirs supérieurs S400 » et que « les discussions avec Petrosen et le gouvernement concernant un développement potentiel de la phase 2 sont en cours ».