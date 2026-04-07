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​Plainte de Pape Alé Niang : l'activiste Abdou Karim Gueye, ce mardi, fait face aux enquêteurs



​Plainte de Pape Alé Niang : l'activiste Abdou Karim Gueye, ce mardi, fait face aux enquêteurs
L’activiste Abdou Karim Guèye alias « Xrum Xax », a été convoqué par la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC), ce mardi 7 avril 2026, à 10 heures, suite à une plainte déposée par Pape Alé Niang.

D’après la Radio Futur Média, le Directeur général de la RTS (télévision nationale) a saisi la justice suite à des accusations qu'il juge diffamatoires à son encontre, notamment en marge de l'affaire Pape Cheikh Diallo, connue comme un scandale homosexuel au Sénégal.  
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Fatime Gueye

Mardi 7 Avril 2026 - 14:32


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