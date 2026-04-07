Plainte de Pape Alé Niang : Karim Xrum Xax sort libre après son audition à la DSC

Abdoulaye Karim Guèye, plus connu sous le nom de « Karim Xrum Xax », a été entendu ce mardi 7 avril 2026 par les enquêteurs de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). L'activiste a déféré à une convocation consécutive à une plainte déposée par le directeur général de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Alé Niang.







À l'issue de son face-à-face avec les policiers, Karim Xrum Xax est ressorti libre. Selon les précisions de son avocat, Maître Aboubacry Barro, les griefs portent sur des accusations qu'aurait portées l'activiste à l'encontre du patron de la RTS. Il lui est notamment reproché d'avoir affirmé que Pape Alé Niang ferait la promotion de





Dans une intervention publique après l'audition, son conseil est revenu sur le déroulement de l'interrogatoire, précisant le cadre juridique de cette affaire qui s'inscrit dans un contexte de surveillance accrue des contenus diffusés sur les plateformes numériques. L'enquête suit son cours pour déterminer la suite judiciaire à donner à ces accusations de diffamation par voie électronique.

