Grève dans les transports : Yankhoba Diémé déplore la décision des syndicats et promet des mesures

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, s’est exprimé ce mardi à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, à la suite de la décision de certains syndicats du secteur des transports de décréter une grève illimitée, malgré les avancées enregistrées lors des négociations avec le gouvernement.



« Nous avons reçu les syndicalistes pour un troisième tour de rencontre. Nous avons mené des négociations dans le cadre d'un dialogue que nous avons estimé franc, et que nous avons estimé également direct. Tenu, un dimanche en plus, où l'État a mobilisé l'ensemble des services, compte tenu de l'enjeu », a-t-il précisé en marge d’une visite du chantier de l’aéroport de Ziguinchor.



Yankhoba Diémé a également dénoncé la décision de certains syndicats de fermer les gares routières pour imposer leur mot d’ordre de grève.



« Si nous étions allés trop vite en besogne, nous-mêmes allions déclarer que nous nous sommes entendus avec les transporteurs. Grande était notre surprise de voir qu'à la sortie, par presse interposée, après avoir obtenu un accord sur 5 points sur globalement 10 qu'ils ont posés, après cela, nous sommes surpris de voir qu'ils sortent pour décréter une grève illimitée », a-t-il souligné.



Face à cette situation, il a averti que l’État pourrait prendre des mesures dans les prochaines 24 heures.



« L’État prendra les mesures dans les prochaines 24 heures. Rien ne sert de se braquer contre qui que ce soit. Un État dialogue. Mais quand il s’agit de sujets comme ceux-là, l’État doit rester ferme », a-t-il affirmé.

