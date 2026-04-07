Turquie : le footballeur Alassane Ndao libéré après quatre mois d’emprisonnement

Le footballeur sénégalais Alassane Ndao, évoluant au sein du club turc de première division Konyaspor, a été libéré le 24 mars 2026, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports.



Arrêté le 8 décembre 2025, le joueur avait été placé en détention provisoire dans le cadre d’une affaire liée à des paris sportifs illégaux.



Le mandat de libération a été délivré par la 3ème Cour d’assises d’Istanbul, mettant ainsi fin à sa période de détention



Dans un communiqué, le ministère dirigé par Khady Diene Gaye a salué les diligences entreprises par les autorités diplomatiques sénégalaises en Turquie.



Le département ministériel a réaffirmé son engagement à veiller à la protection et à l’accompagnement des sportifs sénégalais évoluant à l’étranger.