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Turquie : le footballeur Alassane Ndao libéré après quatre mois d’emprisonnement



Turquie : le footballeur Alassane Ndao libéré après quatre mois d’emprisonnement
Le footballeur sénégalais Alassane Ndao, évoluant au sein du club turc de première division Konyaspor, a été libéré le 24 mars 2026, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports.
 
Arrêté le 8 décembre 2025, le joueur avait été placé en détention provisoire dans le cadre d’une affaire liée à des paris sportifs illégaux.
 
Le mandat de libération a été délivré par la 3ème Cour d’assises d’Istanbul, mettant ainsi fin à sa période de détention
 
 Dans un communiqué, le ministère dirigé par Khady Diene Gaye a salué les diligences entreprises par les autorités diplomatiques sénégalaises en Turquie.
 
Le département ministériel a réaffirmé son engagement à veiller à la protection et à l’accompagnement des sportifs sénégalais évoluant à l’étranger.
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Moussa Ndongo

Mardi 7 Avril 2026 - 23:53


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