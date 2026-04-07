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Ligue Ligue des champions (quart de finale aller) : le Bayern s'impose contre le Real Madrid



Ligue Ligue des champions (quart de finale aller) : le Bayern s'impose contre le Real Madrid
Le Real Madrid s’est incliné à domicile contre le Bayern Munich (2-1), ce mardi 7 avril, en quart de finale aller de Ligue des champions. Le but de Kylian Mbappé n’a pas suffi aux Merengue pour revenir.
 
La bande de Kylian Mbappé et de Vinicius s’en sort plutôt bien avec cette courte défaite. Rendez-vous mercredi prochain pour le retour
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Moussa Ndongo

Mardi 7 Avril 2026 - 23:45


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