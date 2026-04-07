Secteur minier : Birame Soulèye Diop accélère la mise en place du Fonds de réhabilitation

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a présidé ce mardi 7 avril 2026 à Dakar un atelier stratégique consacré au projet de décret fixant le fonctionnement et l’approvisionnement du Fonds de réhabilitation des sites miniers et carrières. L'objectif est clair : garantir que l'exploitation des ressources minérales ne se fasse plus au détriment de l'environnement.







Pour le ministre, l'application rigoureuse des textes régissant ce fonds est une condition essentielle pour concilier la croissance économique et la protection de la nature. Les travaux lancés visent à consolider ces textes pour une validation consensuelle par toutes les parties prenantes, permettant ainsi une mise en œuvre effective et immédiate. Cette nouvelle législation répond à plusieurs impératifs majeurs, notamment la mise en conformité avec les normes communautaires et internationales les plus récentes en matière de gestion environnementale.





Le projet de décret vise également à instaurer un encadrement strict des modalités d’approvisionnement, de gestion et de décaissement du fonds, tout en tenant compte de la diversité des exploitations, qu'il s'agisse de mines à grande échelle ou de carrières locales. Il s'agit avant tout de responsabiliser les acteurs en sécurisant les ressources financières nécessaires à la remise en état des sites dès la fin de leur exploitation.





Birame Soulèye Diop a rappelé que si le secteur minier est un moteur de création d'emplois, il engendre des impacts sociaux et écologiques profonds. La réhabilitation des sites n'est donc pas une option, mais une obligation pour permettre aux populations riveraines de réutiliser les terres après le passage des entreprises extractives.

