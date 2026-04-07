Ligue des Champions : Arsenal arrache la victoire face au Sporting

Deux défaites consécutives, en finale de League Cup puis en FA Cup, et un déplacement périlleux en Ligue des Champions face au Sporting, invaincu depuis 20 rencontres à domicile : on allait en savoir plus sur le caractère d’Arsenal, dans cette dernière ligne droite de la saison. Viktor Gyökeres a lui déjà pu constater que son ancien public n’avait pas digéré son départ, au terme d’un long feuilleton l’été dernier.



Totalement libérés, les hommes de Rui Borges ne faisaient pas de complexe d’infériorité, à l’image du défenseur central Diomandé, qui lâchait une ouverture fabuleuse de l’extérieur du pied pour servir Pedro Gonçalves en profondeur. Ce dernier envoyait une mine qui heurtait la barre transversale, légèrement détournée par Raya (6e). Dans la foulée, Trincão envoyait une frappe juste au-dessus (8e).



Les Portugais entamaient donc idéalement ce quart de finale aller, dans une ambiance des grands soirs au stade José Alvalade. Mais Arsenal sortait sa botte secrète : les coups de pieds arrêtés. Premier coup-franc, première situation. Premier corner, barre transversale touchée par Madueke (15e), titulaire à droite en l’absence de Saka.



A défaut d’être dominateurs, les Gunners se montraient menaçants. Et mettaient de plus en plus le pied sur le ballon au fil d’une première période finalement pas inoubliable. Comme trop souvent ces dernières semaines, Arsenal peinait à créer du danger dans le jeu, tandis que le Sporting manquait de justesse technique dans ses sorties de balle.



Havertz en héros du soir

Mas la plus mauvaise nouvelle arrivait à la 33e minute pour les Lisboètes, avec le carton jaune de Luis Suarez, qui sera donc privé du match retour. Après la pause, le Sporting tentait de desserrer l’étreinte et de faire mal sur chaque contre. Pour cela, il fallait d’abord survivre aux coups de pied arrêtés, nombreux, envoyés dans la boite par Arsenal et toujours aussi primordiaux.



C’est pourtant dans le jeu que les hommes de Mikel Arteta pensaient ouvrir le score, par Zubimendi, mais l’assistance vidéo ne laissait pas passer le hors-jeu de Gyökeres, encore en difficulté dans le jeu ce soir. Arteta lançait Havertz à la place d’un triste Odegaard, pour tenter de faire la différence. Le rythme ne s’accélérait pas pour autant dans cette rencontre pas au niveau d’un quart de finale de Ligue des Champions. Et le Sporting n’était pas forcément à blâmer.



Max Dowman, 16 ans, et Gabriel Martinelli entraient en jeu pour amener un peu de folie à des Gunners toujours sérieux et appliqués, mais désespérément ennuyeux à voir évoluer. Catamo s’essayait à la frappe (78e) mais ne cadrait pas, puis il tombait sur un grand Raya, après une tête consécutive à un superbe numéro de Luis Suarez sur l’aile droite (83e). Martinelli répondait d’une frappe sèche, captée, et le match s’emballait ainsi à nouveau dans les derniers instants. Catamo se heurtait encore à Raya (86e), finalement l’homme du match côté Arsenal.



Mais le football peut être cruel, et le talent implacable : Martinelli accélérait côté gauche, se recentrait et envoyait un ballon piqué sur Havertz, seul à l’entrée de la surface, qui se chargeait de transformer l’offrande (0-1, 90+1e). Arsenal peut se frotter les mains, les voilà en position idéale pour la manche retour, à domicile dans une semaine.