​Plainte en diffamation d’Aida Mbodj : le journaliste de la Sen TV, Mamadou Fofana, sort libre de son audition



Le journaliste de la chaîne Sen TV, Mamadou Fofana, est sorti libre ce jeudi de son audition par la police, après la plainte pour diffamation déposée par Aïda Mbodj, déléguée générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ). L'information a été confirmée par sa consœur Fatima Diop.



Le journaliste était poursuivi pour avoir «attribué des allégations» faites par une autre femme à Aida Mbodj. Avant sa convocation, il avait reconnu son erreur professionnelle.



Dans la foulée de sa convocation, La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO) avait appelé ce mardi à une déjudiciarisation des délits de presse au Sénégal, tout en demandant à Aida Mbodj de «faire preuve de dépassement et de retirer sa plainte».



Après cette audition, Mamadou Fofana sort libre et aucune charge n’a été retenue contre lui, selon nos informations.