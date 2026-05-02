​Pouvoir d'achat et réformes sociales : Bassirou Diomaye Faye fixe le cap pour 2026

Lors d'une rencontre stratégique avec les centrales syndicales au Palais de la République, le Chef de l’État a annoncé une accélération des réformes sociales et législatives. Entre baisse des prix des denrées et modernisation du Code du travail, l'exécutif mise sur un dialogue social renforcé pour stabiliser l'économie nationale.



Face à l'incertitude économique mondiale, le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté de protéger le panier de la ménagère. Le gouvernement prévoit de poursuivre ses efforts pour prévenir toute flambée des prix des produits de base. Le Chef de l'État a rappelé que des baisses successives et significatives des denrées de première nécessité ont déjà été opérées, tout en s'engageant à maintenir cette dynamique de régulation du marché.



Le calendrier présidentiel est désormais clair puisque l'année 2026 sera celle de la consolidation et de l'accélération. Deux chantiers majeurs ont été mis en exergue, à savoir la poursuite de la réforme des retraites pour garantir la pérennité du système et la modernisation de la fonction publique via la refonte de son cadre juridique.



Par ailleurs, le président a tenu à lever les équivoques sur la question sensible des licenciements. Il a précisé que l'indemnité en la matière ne fera l'objet d'aucun plafonnement dans le Code, laissant ainsi la pleine appréciation à la justice, conformément aux accords issus des discussions sociales.



L'une des annonces fortes de cette rencontre concerne l'agenda parlementaire. Le projet de réforme du Code du travail et de la Sécurité sociale sera soumis à l’Assemblée nationale avant la fin de l’année en cours. Selon le Chef de l'État, ces nouveaux textes intègrent des avancées majeures répondant directement aux revendications historiques des travailleurs.



« La stabilité sociale repose sur un équilibre exigeant entre les engagements de l'État et les responsabilités des partenaires sociaux», a noté Bassirou Diomaye Faye.



L'ambition affichée est d'élargir la protection sociale au-delà des salariés classiques. Le gouvernement insiste sur l'extension de la couverture aux travailleurs du secteur informel, pilier de l'économie sénégalaise.



Pour soutenir cette vision, le président a exigé la finalisation diligente du Fonds d’intervention de l’administration du travail en ordonnant la signature immédiate des arrêtés d’application nécessaires. En conclusion, il a lancé un appel à la responsabilité collective des syndicats et du patronat pour préserver un climat de confiance, moteur indispensable du progrès économique du pays.