​Programme Miraisha: Canon et SOS Villages d’Enfants s’unissent pour booster le contenu numérique au Sénégal

Canon Afrique centrale et du Nord (CCNA) renforce son implantation au Sénégal en lançant un partenariat s avec SOS Villages d’Enfants pour déployer son programme « Miraisha ».



Cette initiative vise à former les jeunes vulnérables et le personnel des ONG aux métiers de la photographie, de la vidéographie et du récit numérique.



En ciblant Dakar et Kaolack, Canon entend transformer le potentiel créatif local en véritables «opportunités de moyens de subsistance durables» au sein d'une économie numérique en pleine expansion, positionnant ainsi le Sénégal comme un marché prioritaire à l'horizon 2026.



L'objectif de cette collaboration dépasse la simple formation technique pour s'orienter vers l'autonomisation réelle des participants.



Rashad Ghani, directeur chez Canon CCNA, explique : « Notre responsabilité est de leur fournir les outils, les compétences et la confiance nécessaires pour transformer ce potentiel en moyens de subsistance durables ».



Pour Papa Daouda Diop, directeur national de SOS Villages d’Enfants au Sénégal, ce programme est essentiel car il « donne aux jeunes vulnérables les moyens d’agir en leur offrant bien plus que de simples compétences techniques : il leur donne confiance en eux et une voix ».



À travers des ateliers intensifs, du mentorat et la création de clubs de photographie, l'initiative s'assure d'un impact social et professionnel à long terme.