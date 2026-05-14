Le Sénégal élu à la vice-présidence de la Conférence générale de l'ICESCO

Le Sénégal a été élu à la vice-présidence de la Conférence générale de l'ICESCO (Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture), à l'occasion de l'ouverture de la 15ᵉ session de la conférence, qui s'est tenue à Kazan le mercredi 13 mai 2026.



Selon le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, cette élection place le Sénégal au cœur du Bureau de la Conférence générale pour les quatre prochaines années.



« Nous siégerons aux côtés de la République arabe d'Égypte, qui assure la présidence, et de la République des Maldives, désignée rapporteur », a-t-il déclaré, ajoutant : « En tant que ministre de l'Éducation nationale et président de la Commission nationale pour l'ICESCO, j'ai l'honneur de porter cette responsabilité ».



M. Guirassy a souligné que, par cette nomination, le Sénégal réaffirme sa détermination à « contribuer aux orientations stratégiques de l'Organisation, à consolider la coopération multilatérale et à promouvoir les valeurs de paix et de savoir à l'échelle mondiale, pour le rayonnement du Sénégal et l'avenir de son éducation ».