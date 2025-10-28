​Protection de l’enfant à Kolda : 150 ASP formés sur la prévention, la détection et le signalement des cas de maltraitance

Cent cinquante (150) agents de sécurité de proximité (ASP) ont bénéficié d'une session de formation consacrée à la prévention, la détection et au signalement des cas de maltraitance des enfants. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme national mené par la Direction générale de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP), en partenariat avec l’UNICEF.



Ces agents sont outillés pour mieux intervenir dans leurs zones d’affectation respectives. L’objectif, selon le Commissaire Principal Khadidiatou Sall, Directrice de la gouvernance sécuritaire de proximité, du partenariat et de la planification à l’ASP, est de faire de chaque agent un acteur clé de la protection de l’enfance.



« Nous sommes convaincus que c’est dans la proximité qu’on peut faire face aux violences faites aux enfants », a affirmé la Commissaire Sall lors de la cérémonie d’ouverture ce 28 octobre.



Elle a souligné que la couverture nationale assurée par les ASP constitue un atout majeur pour détecter rapidement les cas de maltraitance et alerter les services compétents. « Le maillage du territoire national par nos agents permet à nos hommes et femmes de terrain de bien mener cette mission qui leur est confiée », a-t-elle ajouté.



La responsable sécuritaire a, par ailleurs, invité les bénéficiaires à démultiplier les acquis de cette formation auprès de leurs collègues n’ayant pas pu y participer, afin de renforcer la chaîne de protection de l’enfant sur toute l’étendue du territoire.



Cette initiative conjointe entre l’ASP et l’UNICEF s’inscrit dans la continuité des efforts déployés pour réduire les violences faites aux enfants, promouvoir leurs droits et assurer un environnement protecteur, notamment dans les zones les plus vulnérables du pays .



