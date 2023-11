​Réhabilitation stade Aline Sitoé Diatta: L’ODCAV et l’ODGAM invités à libérer les lieux avant lundi

Le directeur du Stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, Mamadou Lamine Badiane a demandé aux dirigeants de l’ODCAV et de l’ODGAM de libérer les locaux qui leurs servent de bureaux avant le 13 novembre. Cette décision fait suite à la mission chinoise qui compte s'installer à partir de la semaine du 13 novembre dans le cadre des travaux de réhabilitation du Stade Aline Sitoé Diatta.



« Nous vous demandons de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la suite de vos activités et à libérer les locaux qui vous servent de bureau avant le 13 novembre (2023) date de rigueur. À compter de cette date, aucune activité ne sera autorisée au stade », lit-on dans une lettre adressée aux présidents de l'ODCAV et l'ODGAM par le directeur du stade Aline Sitoé Diatta, Mamadou Lamine Badiane.