États-Unis : Elon Musk lance son parti politique le « Parti de l'Amérique »

Elon Musk a annoncé la création d'un nouveau parti politique aux États-Unis, baptisé le « Parti de l'Amérique », qu'il présente comme une alternative aux Républicains et aux Démocrates.



Dans un message publié sur sa plateforme X (anciennement Twitter), Musk a déclaré : « Alors que notre pays est en faillite à cause des dépenses [excessives] et de la corruption, il s'avère que nous vivons dans un système à parti unique, et non dans une démocratie. Aujourd'hui, le parti Amérique a été créé pour vous redonner votre liberté ».



Cette annonce fait suite à un vote organisé sur X, auquel plus de 1,2 million d'utilisateurs ont participé. Selon les résultats, 65,4% des votants se sont prononcés en faveur de la mise en place d'un nouveau parti.



Originaire d'Afrique du Sud, Elon Musk ne pourra pas se présenter à une future élection présidentielle, les candidats devant être nés en territoire américain.