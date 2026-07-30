​Réintégration des 9 agents de la SNHLM : le Syndicat pose ses conditions et suspend son mot d'ordre

Dans une note en date du 30 juillet, le Syndicat des travailleurs de la SNHLM (Section CNTS / TPH/SNHLM) a annoncé la « suspension de son mouvement de lutte » suite à l’engagement de la direction générale de revenir sur le licenciement économique de neuf agents.



Cette décision vise à privilégier « l'apaisement du climat social » et « le dialogue », bien que l'organisation précise qu'elle ne constitue « ni une renonciation aux droits des travailleurs concernés ni une acceptation des conditions ou modalités qui avaient entouré les licenciements ».



Afin de concrétiser définitivement cette sortie de crise, le syndicat exige de la direction qu'elle agisse « sans délai et sans aucune condition ». Les demandes formulées incluent notamment « la notification officielle au Conseil d'Administration », l'émission « d'une décision écrite et individuelle de réintégration » pour chaque agent, ainsi que « la régularisation de leur situation administrative et salariale » sans « aucune mesure de rétorsion ».



Le syndicat insiste sur le fait que « seule une décision administrative et individuelle permettra de constater la régularisation de leur situation ».



Le document prévient qu'à « défaut de concrétisation effective de ces engagements », le syndicat « se réserve expressément le droit de réévaluer sa position et de reprendre toutes les actions syndicales et légales ».



L’organisation appelle ainsi la direction à formaliser rapidement ces mesures « dans les meilleurs délais » afin de restaurer durablement « la paix sociale au sein de la SNHLM ».