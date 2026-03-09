​Relations Diomaye/Sonko : «Les conséquences d'une crise institutionnelle pourraient être envisagées» (Assane Samb)

Le débat concernant une probable rupture entre le Président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko a ressurgi suite à leurs récentes sorties. Lors d'un live sur Facebook, le Premier ministre a annoncé une «cohabitation douce» au sein de la gouvernance avec le chef d'Etat. Alors que ce dernier a dirigé une réunion de la coalition « Diomaye président» le week-end passé, demandant à ses soutiens de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales.



Selon l'analyste politique Assane Samb, cette situation peut mener à «une crise institutionnelle» si Diomaye Faye ne se décide pas à agir. «Le président de la République doit assumer pleinement ses responsabilités, cependant le risque est réel. Si l’Assemblée Nationale se braque, les conséquences d'une crise institutionnelle pourraient être envisagées », a-t-il soutenu sur les ondes de la Radio Futur Média.



D’après lui, leur cohabitation comporterait «des risques». « La cohabitation entre les deux hommes comporte des risques et constitue un schéma potentiellement dangereux. Il ne s'agit pas d'une question de Diomaye ou de Sonko. Certes, chacun a ses ambitions et ses militants, mais ils ont tenté l'impossible », a-t-il souligné.