Affaire Bygmalion: le tribunal décide que Nicolas Sarkozy doit purger sa peine ferme

L'ancien président Nicolas Sarkozy devra purger sa peine de six mois de prison ferme aménageable dans l'affaire Bygmalion, le tribunal correctionnel ayant refusé la confusion de cette peine avec celle de l'affaire Bismuth, a indiqué lundi 9 mars une source proche du dossier.



Nicolas Sarkozy, président de la République française de 2007 à 2012, devra purger sa peine de six mois de prison ferme aménageable dans l'affaire Bygmalion. C'est ce qu'a indiqué une source proche du dossier, confirmant une information du Figaro. Le tribunal correctionnel a refusé la confusion de cette peine avec celle du dossier Bismuth. Définitivement condamné dans ces deux affaires, l'ancien président, 71 ans, souhaitait faire fusionner les peines afin de ne pas avoir à exécuter la seconde, ayant déjà purgé la première.



L'ex-chef de l'État peut encore faire appel de cette décision, susceptible de le contraindre à porter de nouveau un bracelet électronique. L'avocat de Nicolas Sarkozy a refusé de faire tout commentaire après l'énoncé du jugement à huis clos, en « chambre du conseil ».



L'ex-président voulait la confusion des peines de deux affaires



Dans l'affaire Bygmalion, Nicolas Sarkozy a été condamné le 14 février 2024 par la cour d'appel de Paris à un an d'emprisonnement dont six mois ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012. Cette condamnation est devenue définitive le 26 novembre 2025 avec le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation. Sa peine en appel, dont la cour avait ordonné l'aménagement pour la partie ferme (bracelet électronique, semi-liberté...), était légèrement inférieure à celle d'un an d'emprisonnement ferme prononcée en première instance, en 2021.



Cette affaire est devenue la deuxième mention au casier judiciaire de Nicolas Sarkozy après sa condamnation à trois ans de prison, dont un an ferme sous bracelet électronique, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, également appelée Bismuth, définitive depuis décembre 2024. Pour cette affaire, l'ancien champion de la droite a porté un bracelet électronique du 7 février au 12 mai 2025. Âgé alors de 70 ans, il avait demandé et obtenu une libération conditionnelle avant mi-peine, possible à cet âge.



La confusion de peines est prévue par l'article 132-4 du Code pénal. Nicolas Sarkozy aura à nouveau rendez-vous avec la justice à partir du 16 mars avec l'ouverture du procès libyen en appel. L'ex-président a été condamné à cinq ans de prison ferme en première instance pour association de malfaiteurs et a effectué environ trois semaines de détention.