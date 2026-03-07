​Restructuration, mobilisation et priorité au Sénégal : le message de Diomaye Faye à sa coalition

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé ce samedi à une restructuration de la coalition Diomaye Président afin de la rendre plus efficace et pleinement opérationnelle. Il s’exprimait lors de la cérémonie de clôture de l’Assemblée générale de la coalition.



Selon le chef de l’État, cette restructuration répond à la nécessité de corriger certaines limites dans l’organisation et le fonctionnement de l’alliance politique au pouvoir. « La coalition doit être restructurée pour être opérationnelle. Il y a des choses, dans la manière dont elle était construite et dont elle fonctionnait, qui ne pouvaient plus durer », a-t-il déclaré, estimant que ces dysfonctionnements étaient à l’origine d’une certaine « léthargie » de la coalition.



Pour le président, les ajustements engagés visent à permettre à la coalition de « se tenir sur ses deux jambes » et de soutenir pleinement l’action de l’exécutif. « Nous sommes en train de corriger cela pour que la coalition puisse soutenir, sans vaciller, avec toute la force, tout le dynamisme et toute l’efficacité nécessaires, l’action du gouvernement et du Président de la République », a-t-il affirmé.



Appel à une mobilisation nationale

Au-delà de la réorganisation interne, le chef de l’État a exhorté les militants à rester engagés et présents sur l’ensemble du territoire national. Il a insisté sur la nécessité pour la coalition d’être active dans toutes les localités du pays. « Ne vous en détournez jamais. La coalition doit être présente partout : dans tous les départements, toutes les communes, tous les villages et tous les quartiers », a-t-il lancé devant les participants.



Selon lui, cette présence est indispensable pour maintenir un lien constant avec les citoyens et leur permettre de mieux comprendre l’action du pouvoir. « Chaque Sénégalais doit savoir ce que nous faisons, quelles actions nous posons, quelles sont nos difficultés et comment la population peut nous soutenir. Sans le soutien du peuple, le gouvernement ne peut rien faire durablement », a-t-il souligné.



« Un temps de travail »

Dans son intervention, le président de la République a également appelé les membres de la coalition à se concentrer sur l’essentiel : le travail et la réponse aux préoccupations des Sénégalais. « Le temps dans lequel nous sommes est un temps de travail, un temps pour être à l’écoute des préoccupations des Sénégalais et pour mobiliser toutes nos énergies afin de porter l’aspiration légitime du peuple sénégalais », a-t-il indiqué.



Tout en reconnaissant l’existence d’autres questions au sein de la coalition, le chef de l’État a estimé qu’elles doivent être traitées dans la sérénité. Il a réaffirmé que la gouvernance qu’il entend conduire repose sur la stabilité et la responsabilité. « La gouvernance que nous portons est une gouvernance de sérénité. Rien, absolument rien, ne peut nous ébranler », a-t-il assuré.



Le Sénégal « avant tout »

Enfin, le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé que l’action de l’exécutif reste guidée par une priorité claire : l’intérêt national.



« Tout ce que nous faisons, nous mettons le Sénégal d’abord. Nous mettons le peuple sénégalais d’abord, avant même de penser à nous-mêmes », a-t-il insisté.



Le chef de l’État a ainsi invité les responsables et militants de la coalition Diomaye Président à maintenir le cap et à contribuer activement au débat public, tout en restant alignés sur les orientations fixées pour répondre aux attentes des citoyens.