​Résultats du CFEE 2024 : le Sénégal enregistre un taux de réussite de 65,53% (ministère)

Le ministère de l'Éducation nationale a publié hier jeudi, les résultats officiels du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) pour la session 2024, révélant un taux de réussite global de 65,53%. Ces résultats mettent en lumière des disparités significatives entre les différentes régions du Sénégal.



Parmi les régions les plus performantes, Kaffrine se distingue avec un taux d'admission de 90,24%, l'un des plus élevés du pays. En revanche, la région de Ziguinchor, particulièrement Bignona 1, enregistre l'un des taux les plus faibles avec seulement 53,66% d'admissions. D'autres régions comme Thiès et Louga affichent des résultats solides, avec des taux d'admission avoisinant les 67%, tandis que Sédhiou reste en retrait avec un taux de 58,97%.



Les disparités ne se limitent pas aux régions mais se manifestent également au sein des Inspections d'académie d'une même région. Par exemple, dans la région de Kaffrine, Koungheul enregistre un taux d'admission de 88,43%, légèrement supérieur à celui de Malem Hodar, qui est de 88,35%.



Les statistiques révèlent également une tendance notable concernant la performance des filles, qui continuent de surpasser les garçons. En 2024, les filles ont obtenu un taux de réussite global de 66,42%, contre 64,45% pour les garçons. Cette tendance est particulièrement marquée dans des zones comme Pikine-Guédiawaye, où les filles ont atteint un taux de réussite de 72,53%, contre 70,34% pour les garçons, et à Dakar Almadies, avec 82,61% pour les filles contre 79,42% pour les garçons.



Sur un total de 169 846 élèves inscrits, 158 832 se sont présentés aux épreuves, représentant un taux de présence de 93,50%. Les filles ont montré un taux de présence légèrement supérieur à celui des garçons, avec 94,44% contre 92,38%.