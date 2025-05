​Rosso : trois individus interpellés pour tentative de trafic de migrants et escroquerie

Trois individus ont été arrêtés à Rosso par l’antenne locale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), a-t-on appris ce vendredi de source sûre. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime et escroquerie.



Selon les premiers éléments de l’enquête, leur interpellation fait suite à un renseignement opérationnel faisant état de la préparation d’un voyage clandestin prévu au départ de Nouadhibou, le vendredi 2 mai 2025. Les mis en cause auraient perçu entre 400.000 et 600.000 FCFA de la part de plus d’une trentaine de candidats à l’émigration, avant de les abandonner dans leur lieu d’hébergement et de tenter de fuir vers le Sénégal.



L’enquête, appuyée par l’exploitation technique de leurs téléphones portables, a permis de confirmer leur implication. Une somme de plus de six millions de FCFA a été retrouvée dans leurs différents comptes bancaires. Interrogés, les suspects ont reconnu avoir reçu cet argent des candidats à la traversée clandestine.



Déférés devant le Pool judiciaire et financier, ils devront répondre des chefs d’accusation d’association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants et escroquerie.