​Rufisque : 1400 attributaires de parcelles à usage d’habitation haussent le ton pour prendre possession de leur terrain

Les attributaires de parcelles à usage d’habitation à Rufisque étaient en Assemblée générale sur le site de la série G. Les 1400 attributaires ont fait part de leurs difficultés pour prendre possession de leur terrain que l’ancien maire de Rufisque Mbaye Jacques Diop, avait attribué. Ils réclament un audit foncier.



Le collectif des attributaires de parcelles de la série G demande un audit du foncier dans cette partie de la commune de Rufisque Est. Bientôt 30 ans que certains n’ont toujours pas pris possession des terrains légalement acquis, selon eux.



« L’ensemble des attributaires de la série G ont répondu présent à cette Assemblée générale. Et nous comptons demander aux nouvelles autorités de prendre leur responsabilité, de faire un audit de ce lotissement de la série G et d’arrêter toutes les interventions sur cette assiette qu’est la série, G. On est à 1400 attributaires au niveau du Château d’eau, la Sococim, au niveau de la Senico également. Mais ce sont des choses qui ont connu des avancements », a déclaré Amadou Sow, leur secrétaire général au micro de nos confrères de iradio.





Pour rappel, loti en 1996 par feu, le maire Mbaye Jacques Diop, la série G située dans la commune de Rufisque-est a été octroyés à des tiers pour usage d’habitation.