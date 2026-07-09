​Rufisque : plusieurs routes ouvertes à la circulation après des travaux de voirie et d'assainissement

Le maire de la ville de Rufisque, Dr Oumar Cissé, a procédé à la mise en service de plusieurs axes routiers à l'issue d'une visite de chantier consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement de différents projets d'infrastructures. Ces réalisations, qui comprennent des travaux de voirie, de drainage et d'assainissement, visent à améliorer la mobilité des populations à l'approche de l'hivernage.



Parmi les ouvrages inaugurés figurent la rue de la Mérina, désormais dotée d'une chaussée en pavés et de trottoirs, ainsi que plusieurs axes situés à Gouye Mouride, Arafat 3, Danguo et Guendel. Les tunnels de Danguo et de Guendel ont également été ouverts à la circulation.



À Gouye Mouride, le démarrage des travaux avait été différé de trois mois afin d'intégrer des besoins en assainissement exprimés par les populations. Selon le maire, les études techniques menées en collaboration avec l'entreprise chargée des travaux ont permis de mettre en place un système de drainage adapté.



« Nous avons constaté de visu la qualité des travaux », a déclaré Dr Oumar Cissé au micro d'iRadio, saluant le professionnalisme de l'entreprise et de ses services techniques.



Le maire a également annoncé l'achèvement de la première phase des travaux à Arafat 3 et le lancement imminent de la deuxième phase grâce à la mobilisation de nouveaux financements. Il a précisé que les nouveaux aménagements ne se limitent pas à la réalisation de chaussées en béton armé, mais comprennent aussi des trottoirs aménagés jusqu'aux habitations ainsi que des travaux complémentaires sur certains tronçons.



À Socabeg, un segment d'environ 80 mètres, fortement dégradé et initialement non prévu dans le projet, a été intégrée aux travaux afin d'assurer une meilleure continuité du réseau routier.



À l'approche de la saison des pluies, Dr Oumar Cissé a insisté sur l'importance des ouvrages d'assainissement réalisés, notamment un système de drainage de près de 200 mètres raccordé aux infrastructures existantes. Il a indiqué que les canalisations ont été curées afin de faciliter l'évacuation des eaux pluviales et limiter les risques d'inondation.



Par ailleurs, la route principale de la cité Tacko, dont le taux d'exécution dépasse 75 %, devrait bientôt améliorer les conditions d'accès des habitants.



Se disant satisfait du respect des engagements et de la qualité des réalisations, le maire de Rufisque a enfin annoncé le démarrage prochain des travaux d'aménagement de plus d'un kilomètre de la route de Fasse.