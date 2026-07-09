PASTEF : recrutement massif de compétences bénévoles pour l'école du parti

Le Secrétariat national chargé de la formation de PASTEF-LES PATRIOTES lance un appel à candidatures pour le recrutement de compétences bénévoles. Cette démarche, détaillée dans un communiqué du parti, vise le « renforcement du dispositif pédagogique, scientifique et technique de l’École du Parti Daaray Seex Anta Joob ».



Cette initiative s'inscrira en ligne droite avec la mise en œuvre de « l'Instruction du Président du Parti n°02/PASTEF/PR/2026 du 12 janvier 2026 relative au renforcement stratégique de la formation militante », d'après le texte officiel signé par Malick SY, Secrétaire National chargé de la formation et Directeur de l'École du parti. La démarche répond également au « Programme national de formation patriotique (PNFP) » basé sur les orientations stratégiques du Président du Parti, Ousmane Sonko. Selon ce communiqué publié à Dakar, le projet traduit la volonté de bâtir une école politique de référence pour contribuer à « l'édification d'un citoyen modèle, apte à jouer pleinement sa partition dans la réalisation d'un Sénégal souverain, juste et prospère ».



L'appel cible plusieurs profils précis à travers une liste publiée par le secrétariat de la formation. Le parti recherche quatre historiens, quatre philosophes, quatre politologues et quatre spécialistes des politiques publiques. Il recrute aussi quatre sociologues, quatre juristes, quatre économistes et quatre spécialistes en développement territorial. S'y ajoutent quatre spécialistes en ingénierie pédagogique, quatre spécialistes en gestion des ressources humaines et quatre spécialistes en communication politique. Le communiqué de PASTEF mentionne également quatre spécialistes en géopolitique et relations internationales, quatre experts en pensée panafricaniste et intégration africaine, quatre experts en législation électorale et contentieux électoral, ainsi que quatre créateurs de contenus numériques à vocation pédagogique.



D'autres profils complètent ce tableau de recrutement énuméré par le document du parti. PASTEF souhaite s'attacher les services de deux experts en politiques environnementales et développement durable, deux spécialistes en rédaction administrative et institutionnelle, deux écrivains-rédacteurs et deux élus locaux. Sont également recherchés deux experts en écriture de langue nationale (wolof), deux médecins, deux urgentistes et deux spécialistes en systèmes d'information et transformation numérique. Enfin, l'appel vise un technicien audiovisuel polyvalent (cadreur-monteur), un designer graphique et infographiste, et un spécialiste en communication digitale et gestion des communautés numériques.



Concernant les modalités pratiques, le texte officiel précise que les dossiers de candidature doivent comprendre un curriculum vitae, une courte note de motivation précisant la catégorie choisie ainsi qu'une copie de la carte de membre de PASTEF-Les Patriotes. Les candidats doivent envoyer leur dossier exclusivement par courrier électronique à l'adresse « snformation@pastef.org ».



L'école du parti exhorte les patriotes disposant des compétences requises à « répondre massivement à cet appel », selon les termes du communiqué. Les fonctions visées seront exercées à titre bénévole. Le texte précise qu'elles relèvent de « l'engagement militant et s'inscrivent dans la dynamique de contribution volontaire des compétences au service du renforcement de l'École du Parti et de la mise en œuvre du projet patriotique ». La date limite de dépôt est fixée au samedi 08 août 2026 à 12h dans ce document daté du mercredi 09 juillet 2026, qui comporte enfin la mention d'ampliations au Président et au Secrétaire Général du Parti.