Vision Sénégal 2050 : le Directeur Général de COTRAPA reçu par le Président Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce matin en audience le Directeur Général de COTRAPA, Monsieur Jaber Mazen. Cette rencontre s'est déroulée au Palais de la République dans le cadre des audiences économiques. Le chef de l'entreprise est venu présenter au Chef de l'État des projets innovants et porteurs de croissance.



Cette démarche de Monsieur Mazen vise à marquer sa volonté de contribuer à la matérialisation de « l'agenda national de transformation économique ». La société COTRAPA est une entité spécialisée dans « l'exportation de produits de grande consommation vers l'Afrique ».



Ces initiatives privées viennent conforter les orientations de la « Vision Sénégal 2050 ». Selon les termes du communiqué de la Présidence de la République, ces projets traduisent « l'attractivité croissante de l'économie sénégalaise auprès des investisseurs ».