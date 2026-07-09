Intégration régionale : les chefs des Bureaux nationaux de la CEDEAO réunis en conclave à Freetown

La Commission de la CEDEAO organise du 8 au 10 juillet 2026 une réunion de trois jours à Freetown, en Sierra Leone. Cette rencontre, initiée par l'intermédiaire de sa Direction des relations extérieures, regroupe les chefs des Bureaux nationaux de la CEDEAO issus de tous les États membres. Les participants se penchent sur le thème : « Le rôle des Bureaux nationaux de la CEDEAO dans l'avenir de l'organisation : défis, opportunités et renforcement de la collaboration entre les Bureaux nationaux pour faire avancer les programmes d'intégration régionale ».



Cette rencontre annuelle est institutionnalisée par la décision « C/Dec.6/12/90 du Conseil ». Elle constitue une plateforme essentielle pour l'échange d'expériences, le partage de bonnes pratiques et le renforcement de la collaboration au service de l'agenda d'intégration régionale de l'organisation. Au cours des travaux, les participants examineront les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes communautaires au niveau national.



Les chefs des Bureaux nationaux vont également identifier les défis et opportunités émergents. Ils exploreront des approches concrètes pour accroître l'efficacité, la visibilité et l'impact des interventions de l'organisation dans les États membres. Enfin, cette réunion offre l'occasion de débattre du rôle des chefs des Bureaux nationaux au sein de la nouvelle architecture de la CEDEAO, conformément à l'engagement pris en faveur du « pacte pour l'avenir de l'intégration régionale ».