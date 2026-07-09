JOJ 2026 : le projet « Village Planétaire » présenté au Président Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce matin en audience le maire de Yeumbeul Sud, Monsieur Bara Gaye. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le maire est venu présenter au Chef de l'État le projet du « Village Planétaire ». Cette infrastructure est destinée à être implantée à Yeumbeul à l’occasion de ces Jeux.



Ce projet a reçu le label du comité d'organisation des JOJ. L'ambition de cette initiative est de faire du village une « plateforme durable de convergence pour les jeunes ». Les activités du village vont s'articuler autour du sport, de la culture, de l'éducation par le sport et d'un « héritage local de long terme ».



Le Chef de l'État a pris note des besoins exprimés par le maire de Yeumbeul Sud. Il a également pris note des modalités de soutien de l'État. Ce soutien doit garantir la réalisation de l'infrastructure. Il doit aussi assurer son « bénéfice durable pour les populations après les Jeux ». Le Président de la République a salué cette initiative. Selon lui, ce projet traduit « la volonté de l'État de rapprocher les JOJ de chaque territoire du Sénégal ».