​Saint Louis: accusé de «pédopornographie et pédophilie», un Français risque cinq ans de prison ferme

Julien Pierre Weynachter, ressortissant français de 56 ans, a fait face au juge du tribunal correctionnel de Richard Toll (nord-ouest), le jeudi 13 février 2026. L’ancien directeur de l'école primaire et secondaire Jacques Mimran avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt, depuis novembre 2024. Il est accusé de «pédopornographie et pédophilie». Lors de l’audience, le parquet a requis cinq (5) ans de prison ferme contre lui. L'affaire a été mise en délibéré pour le 26 février prochain.



Pour rappel, Julien Pierre Weynachter a été arrêté par la Division Spéciale de Cybersécurité, suite à une information judiciaire demandée par le parquet de Dakar et confiée au juge d'instruction du troisième cabinet. Selon le journal Libération, c'est en enquêtant sur des sites de partages de contenus pédocriminels que les experts de la DSC ont détecté une adresse IP très active depuis Richard-Toll. Les investigations techniques poussées des enquêteurs ont permis d'identifier Julien Pierre Weynachter.