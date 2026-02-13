Cambriolages en série à Dakar : six personnes, membres présumés d'un redoutable gang, interpellées

Une bande organisée, œuvrant dans le vol en réunion avec usage d’armes, a été démantelée dans la banlieue de Dakar. Six (06) personnes ont été arrêtées dont un taximan, un présumé receleur et deux conducteurs de moto Jakarta, selon le commissaire Ismaila Goudiaby, chargé de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar.



«En fait, depuis un certain temps, au mois d'octobre 2025, il a été noté une recrudescence de cambriolages dans le secteur de Pikine et Bel Air. Ces cambriolages ont été commis par des individus armés de machettes, de coupe-coupe, de pieds de biche, de cisailles », a déclaré M. Goudiaby, lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 13 février 2026.



12 cambriolages enregistrés entre octobre 2025 et janvier 2026 à Dalifort et à BelAir

Dans la commune de Dalifort, la police a enregistré sept cambriolages entre le 31 octobre 2025 et le 21 janvier 2026. Les présumés voleurs ont cambriolés plusieurs sociétés sises dans cette commune, emportant en tout 26 330 000 FCFA, un coffre-fort contenant 15 millions de FCFA, une somme de 1000 euros (environ 650.000 FCFA), des téléphones portables, des ordinateurs et des machines de diagnostic véhicules mécaniques.



Des bijoux en or d’une valeur de 11 millions de FCFA emportés

Au niveau de Bel Air, les malfrats ont cambriolé cinq sociétés entre 1er janvier et le 28 janvier 2026. Au total, ils ont emporté avec eux trois postes de téléviseurs, un ordinateur MacBook, des téléphones portables, une arme de service d’un gardien, un pistolet, une tablette, six parfums de classe, des montres de classe, une arme à feu, des bijoux en or d’une valeur de 11 millions de FCFA et une somme de 4 653 000 de FCFA.



Interpellations des mis en cause

Grâce aux objets abandonnés par les délinquants et les informations collectés, les autorités policières ont pu arrêter l’un des membres de la bande en l’occurrence A. Diallo dit Rasta. Refusant de coopérer, la police a dû approfondir ses recherches pour trouver les autres personnes impliquées. Les investigations approfondies de la police ont permis d’interpeller M. Barry, ensuite M. Faye (chauffeur de taxi), Abdoulaye Baldé et enfin Alpha Omar Ba, conducteur de moto.



Mode opératoire des présumés cambrioleurs

Selon le commissaire, les malfrats commettaient leurs méfaits entre 3h et 5h du matin. Ces derniers accèdent dans les lieux qu’ils ciblent par effraction ou escalade. Une fois sur les lieux, « ils ligotent les vigiles, les mettent hors d'état d'agir, s'emparent de leurs téléphones et tout autre objet qui peut empêcher leur action». D’après toujours le commissaire, à chaque cambriolage, ils utilisaient du matériel tout neuf. "C’est le taximan qui se chargeait d’aller acheter ces matériels à Colobane puis il les gardait dans sa voiture", précise-t-il.



Après le cambriolage, ils «partagent entre eux» le butin. M. Barry avait pour rôle de "vendre aux receleurs" les objets volés, selon le policier.