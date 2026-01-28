​Saint Louis : deux individus déférés, un vaste réseau de faux documents démantelé

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et les pratiques assimilées (Dntl) a déféré au parquet du Tribunal de grande instance de Saint-Louis (320km, nord) A. Bah et Y. Diallo. Il sont accusés «d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux, d'obtention indue de documents administratifs sénégalais et faux en écritures publiques».



A l’origine de cette affaire, le commissaire spécial de Rosso a arrêté A.Bah lors d'une patrouille, en possession d'une carte d'identité nationale sénégalaise, d'un certificat de nationalité sénégalaise au nom d'Abdoulaye Ba, ainsi que d'un permis de conduire et un passeport ordinaire guinéen, et l’a mis à la disposition de la Dntl.



Interrogé sur les documents sénégalais, le mis en cause a déclaré avoir suivi une procédure normale c'est-à-dire par jugement d'autorisation d'inscription tardive de naissance au niveau de l'état civil et du tribunal d'instance de Thiès (70 km). La fouille effectuée sur ses bagages a conduit à la découverte d’un lot impressionnant de documents administratifs falsifiés dont une carte d'identité, un extrait de naissance, une copie d'un passeport ordinaire guinéen, un jugement supplétif guinéen, un extrait de naissance à l'entête de la commune de Tambacounda (est), une copie littérale, une carte de résident mauritanienne, un acte de naissance à l'entête de la commune de Ndame (centre ouest).



Selon le quotidien Libération, lorsqu’il a été interrogé sur la personne qui l'avait aidé à obtenir de manière illégale des documents d'état civil à Tambacounda et Ndame, A. Bah a mentionné un certain Y. Diallo, commerçant et démarcheurs de documents administratifs. Interpellé à Tambacounda puis conduit à Saint Louis, il a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Il a aussi affirmé avoir sollicité divers services compétents pour obtenir des jugements d'autorisation d'inscription de naissance, des certificats de nationalité.



La perquisition effectuée dans son domicile a permis aux policiers de découvrir dans sa chambre deux (02) lots de plusieurs documents qui seraient faux dont : 219 photocopies de Carte d'identité sénégalaise particulièrement d'hommes et de femmes adultes utilisés exclusivement pour servir de faux parents à ses clients étrangers, 121 extraits de naissance à l'entête des commune de Tambacounda et environ, 29 certificats de non inscription de naissance dont 14 vierges, 125 extraits des minutes de greffe dont 10 vierges, 60 copies littérales d'acte de naissance dont quatre (04) vierges avec les mêmes communes.







