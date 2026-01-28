Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Alerte Trafic : embouteillage majeur sur l’autoroute de l’Avenir (AIBD - Dakar)



Alerte Trafic : embouteillage majeur sur l’autoroute de l’Avenir (AIBD - Dakar)
Un accident survenu ce mercredi à hauteur de l’école Mariama Niasse sur l’axe Patte d’Oie - Malick Sy,   paralyse actuellement la circulation sur l’autoroute Dakar-AIBD. Un embouteillage de plus de 4 km à la sortie de la Patte d’Oie est signalé.

Les autorités autoroutières sont sur place et recommandent aux usagers d'anticiper leurs déplacements, de faire preuve de patience ou d'emprunter des itinéraires secondaires si possible.
Mercredi 28 Janvier 2026 - 15:03


