Alerte Trafic : embouteillage majeur sur l’autoroute de l’Avenir (AIBD - Dakar)

Un accident survenu ce mercredi à hauteur de l’école Mariama Niasse sur l’axe Patte d’Oie - Malick Sy, paralyse actuellement la circulation sur l’autoroute Dakar-AIBD. Un embouteillage de plus de 4 km à la sortie de la Patte d’Oie est signalé.
Les autorités autoroutières sont sur place et recommandent aux usagers d'anticiper leurs déplacements, de faire preuve de patience ou d'emprunter des itinéraires secondaires si possible.
Les autorités autoroutières sont sur place et recommandent aux usagers d'anticiper leurs déplacements, de faire preuve de patience ou d'emprunter des itinéraires secondaires si possible.
Autres articles
-
Hôpital général de Grand Yoff : la levée de corps de l’actrice Halima Gadji prévue ce mercredi à 15 heures
-
Diplomatie culturelle : Toutânkhamon, le "cadeau" monumental de l'Égypte au Sénégal
-
Education : le G7 durcit le ton, Jeudi débrayage à partir de 9 heures, vendredi grève totale
-
Frais universitaires "injustes" : les étudiants mauritaniens au Sénégal manifestent leur mécontentement
-
Classement 2026 Global Firepower sur les puissances militaires : le Sénégal sort 29ème en Afrique et 129eme au niveau mondial