Diplomatie culturelle : Toutânkhamon, le "cadeau" monumental de l'Égypte au Sénégal

Le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a rencontré l’ambassadeur de la République Arabe d’Égypte à Dakar, Khaled Aref. D'après le site gouvernemental de l’Egypte, /sis.gov.eg/fr cette rencontre a permis de réaffirmer la solidité des liens qui unissent Dakar et Le Caire. Au cours des échanges, le chef de la diplomatie sénégalaise a tenu à saluer le rôle central de l’Égypte dans la préservation de la paix et de la sécurité sur le continent.



Les deux diplomates ont passé en revue les enjeux sécuritaires actuels, notamment la situation dans la zone Sahel et en Afrique de l’Ouest. L'ambassadeur Khaled Aref a, de son côté, félicité le Sénégal pour son engagement constant en faveur de la stabilité régionale et de la lutte contre le terrorisme. Le Sénégal souhaite capitaliser sur le savoir-faire égyptien pour accompagner ses grands projets de développement. Les deux autorités ont identifié plusieurs secteurs prioritaires, notamment dans les Infrastructures et Bâtiment ; l’Énergie et Agriculture et Santé.



Le ministre Cheikh Niang a exprimé le souhait d'accueillir davantage d'opérateurs économiques égyptiens sur le sol national. Dans cette optique, l’organisation prochaine d’un forum économique sénégalo-égyptien au Caire a été évoquée. Ce rendez-vous fait suite au succès du forum d’affaires organisé l’an dernier à Dakar lors de la visite du ministre égyptien des Affaires étrangères.



Pour marquer plus de six décennies d'amitié, l’Égypte a posé un acte symbolique fort : le don au Sénégal d’une réplique du sarcophage (reproduction fidèle ou artistique) et de la momie du roi Toutânkhamon, à l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Le Caire et Dakar. Une initiative saluée par Cheikh Niang. Les deux parties ont conclu sur la nécessité de maintenir une coordination étroite au sein des organisations régionales et internationales.