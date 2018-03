​Scandale en Côte d'Ivoire/Le tueur du petit Bouba passe aux aveux: ``Comment je l`ai égorgé et vidé de son sang sur les conseils de mon marabout"

C’est lui le tueur du petit Bouba. Il s’appelle Sagnon Etienne, âgé de 27 ans, et de nationalité guinéenne. Il réside à Williamsville. Il est passé aux aveux devant les policiers et a avoué avoir agi sur les conseils d’un marabout résidant à Williamsville, car il voulait devenir riche.



Il a aussi mentionné le nom d’une haute personnalité de Côte d’Ivoire et on espère que l’enquête en cours permettra de dévoiler son identité et le confondre.. Il déclaré être né à Adjamé de père guinéen décédé, et de mère guinéenne retournée vivre en Guinée. Sur conseils du marabout Mohammed vivant à Williamsville en bas des CRS, il a tué un mouton et ce dernier a fait des prières chez lui afin qu’il soit très riche et ait beaucoup d’argent. Le jour du drame, il a attrapé le petit Bouba et l’a mis dans un taxi jusqu’au lieu du crime à Angré. Il a alors attrapé son coup et l’a froidement égorgé après l’avoir hypnotisé, car selon lui, le petit était calme et n’a jamais crié. « Il avait perdu connaissance, il ne pleurait pas, après je l’ai égorgé car j’avais déjà le couteau », poursuit-il froidement.



« Quand il est mort, j’ai fait couler le sang. Quand j’ai fini j’ai fermé et je suis parti », ajoute-t-il. « J’ai coulé le sang comme m’a dit le marabout », ajoute-t-il aux policiers. « Je ne suis pas encore allé voir le marabout, je regrette mon acte, on me dit qu’il avait 4 ans sinon je ne connais pas son âge exact », explique le tueur Sagno Etienne.



Pour rappel, le petit Traoré Aboubacar Sidiki, 4 ans seulement, a été vidé de son sang puis enterré à Angré par Papys (Sagno Etienne), bijoutier de son état qu’il appelait tonton dans le quartier de Williamsville. Les faits se sont déroulés le week end dernier, le samedi 24 février 2018.