​Sécurité maritime : le ministère de l’Intérieur muscle son dispositif avec le soutien de l’UE

Le Sénégal passe à la vitesse supérieure dans la sécurisation de ses eaux territoriales. Grâce à un financement de l'Union Européenne, le ministère de l'Intérieur vient de renforcer ses capacités opérationnelles avec l’acquisition de nouveaux vaisseaux de dernière génération. Cette dotation s'inscrit dans la mise en œuvre du Programme Opérationnel Conjoint (POC II), un levier stratégique pour le contrôle des frontières.



L’un des moments forts de cette cérémonie a été l’inauguration du nouveau centre de maintenance maritime. Qualifiée d'« ultra-moderne » par les autorités, cette infrastructure garantira la pérennité et la disponibilité technique de la flotte nationale. Pour Bamba Cissé, s’exprimant lors de l’événement, ces nouveaux outils sont essentiels.



« Le centre de maintenance maritime vient d'être inauguré et vous avez vu que c'est une infrastructure ultra moderne. Nous venons également de réceptionner un certain nombre de vaisseaux avec des équipements de type moderne qui nous permettront de juguler le phénomène de la migration clandestine avec les départs à partir des côtes sénégalaises. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, le président de la République l'avait rappelé. Ce matin, il y a une chute drastique des départs à partir des côtes sénégalaises. Si cela a pu se faire, c'est grâce à la coopération formidable de l'Union Européenne. À travers le programme opérationnel conjoint, on a pu appeler le COP II. Soyez-en remerciés », a déclaré Bamba Cissé.



Au micro d'Iradio, le ministre de l'Intérieur a également soutenu le bien fondé du projet: « L'inverse maintenant, c'est d'aller vers une tendance qui consistera à une migration organisée, illégale. Parce que quand on lutte contre un phénomène, il faut également favoriser un autre phénomène. Cette coopération-là nous a permis, avec le formidable poids de nos forces de défense et de sécurité, qui font également un travail exceptionnel de ce point de vue-là, que ce soit la Gendarmerie nationale ou la police nationale, de juguler le fléau. Et ces vaisseaux-là reviendront à la fois à la gendarmerie et à la police et participeront à la lutte contre la migration clandestine et les départs à partir des côtes sénégalaises ».