​Sen-Force 2026 : l’entrepreneuriat des jeunes au cœur des échanges

La deuxième édition du Salon Sen-Force s’est tenue autour des enjeux de l’insertion professionnelle et de l’entrepreneuriat des jeunes. L’événement a réuni plusieurs acteurs économiques, des PME et des porteurs de projets afin de favoriser les échanges et les opportunités d’emploi.



Pour le PDG du Salon, Mathieu Dos Santos, Sen-Force est devenu « un levier et une réponse concrète à un défi national ». Il souligne que la plateforme accompagne des entrepreneurs déjà engagés dans le développement de leurs activités.



Le Salon bénéficie également de l’appui du 3FPT. Son représentant, Bandawar Diop, a indiqué que la structure finance la formation des jeunes et facilite leur mise en relation avec des entreprises susceptibles de les recruter.



La question du financement a aussi été abordée. Selon le banquier Madana Kane, les jeunes entrepreneurs doivent davantage structurer leurs projets afin d’attirer les financements privés.



À travers cette deuxième édition, Sen-Force confirme son ambition de devenir un cadre de référence pour l’accompagnement des jeunes entrepreneurs dans un contexte économique marqué par de fortes attentes en matière d’emploi.