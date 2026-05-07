Initiative internationale : La CNULCD lance la Caravane de la Route de la Soie 2026

Un groupe international d’éleveurs pastoraux, d’experts et de représentants de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) a lancé la Caravane de la Route de la Soie 2026, un périple à travers plusieurs pays d’Eurasie destiné à promouvoir les pâturages et les communautés pastorales.



Le voyage a débuté en Turquie du 6 au 15 mai 2026 et s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale pour l’Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux 2026. La caravane traversera plusieurs pays avant de s’achever lors de la COP17 de la CNULCD prévue en août 2026 à Oulan-Bator, en Mongolie.



Au cours du trajet, les participants visiteront des zones de pâturage, des sites de restauration des terres et échangeront avec des communautés locales sur les enjeux liés à la dégradation des terres et aux moyens de subsistance pastoraux.



Une cérémonie officielle de lancement est prévue le 13 mai à Antalya, en présence de responsables internationaux, dont la secrétaire exécutive de la CNULCD, Yasmine Fouad, et l’ambassadrice de bonne volonté de l’organisation, Inna Modja.



À travers cette initiative, la CNULCD entend sensibiliser l’opinion publique au rôle essentiel des pâturages, qui couvrent plus de la moitié des terres de la planète et assurent les moyens de subsistance de près de deux milliards de personnes.