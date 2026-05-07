Podor: 12 blessés enregistrés dont cinq cas graves après le dérapage d’un camion de légumes

Un accident de la route est survenu ce jeudi 7 mai 2026, dans le village d’ Ariwélé, situé dans la commune de Podor (est), impliquant un camion transportant des légumes vers le marché hebdomadaire de Thilé Boubacar, dans la commune de Ndiayène Pendao (nord). Le bilan provisoire fait état de 12 blessés dont cinq dans un état grave.



Le capitaine Gilles Frédéric Diédhiou, commandant de la 53ème Compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers, a expliqué que « l’accident fait suite à un dérapage suivi d’un renversement du véhicule transportant des légumes ».



Selon les informations de l’Agence de Presse Sénégalaise, les victimes ont été prises en charge sur place avant leur évacuation vers l’hôpital de Ndioum (nord).

