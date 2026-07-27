​Sénégal-Algérie : Cheikh Niang et Ahmed Attaf réaffirment leur volonté de renforcer la coopération bilatérale

Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, et son homologue algérien, Ahmed Attaf, ont réaffirmé l’engagement des deux pays à consolider leurs relations bilatérales. Cette volonté a été exprimée à l’occasion de la visite de travail du chef de la diplomatie sénégalaise en Algérie.



« À l’issue de leurs entretiens, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté commune de consolider le dialogue politique et de poursuivre le développement de la coopération bilatérale, au bénéfice des deux pays et des peuples sénégalais et algérien frères », a indiqué, ce lundi, le ministère des Affaires étrangères sur le réseau social X.



D’après la même source, « cette rencontre a permis de faire le point sur la coopération entre le Sénégal et l’Algérie et d’examiner les perspectives de son renforcement dans plusieurs domaines d’intérêt commun ».



Les échanges entre les deux responsables ont également porté sur plusieurs sujets liés à l’actualité régionale, continentale et internationale.



En visite de travail depuis vendredi en Algérie, Cheikh Niang a aussi rencontré, le 25 juillet 2025, les représentants de la communauté sénégalaise établie dans ce pays. À cette occasion, il a salué l’engagement des Sénégalais vivant dans ce pays ainsi que leur contribution au développement du Sénégal.



Cette rencontre a également permis d’aborder la situation des ressortissants sénégalais en Algérie, notamment les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien et les solutions à mettre en œuvre pour y répondre, selon le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, d’après l’APS.