Les hommages affluent après le décès de Mohamed Fadel Gaye, ancien maire de Dakar-Plateau

L’ancien sénateur de Dakar et ancien maire de Dakar-Plateau, Mohamed Fadel Gaye, est décédé. Sa disparition a suscité plusieurs réactions, dont celle de l’ancien député Moussa Diakhaté, qui a salué la mémoire d’un homme qu’il décrit comme un modèle de générosité, d’humilité et de discrétion.



« Non pas vous grand ! Un homme exceptionnel. Sa générosité n'a d'égale que son humilité. Un Libéral de référence. Un mentor à vie », a écrit Moussa Diakhaté sur sa page Facebook, ce lundi.



Il a évoqué les valeurs de Mohamed Fadel Gaye en reprenant une expression qu’il répétait souvent: « Niit daye def yeufou nitam, Bayi Yalah def yeufou yalam (faire le bien autour de soi tout en laissant Dieu accomplir son œuvre) ».



Pour l’ancien parlementaire, Mohamed Fadel Gaye aura marqué son entourage par sa courtoisie, sa simplicité et sa discrétion. « Tel je l'ai connu, tel il a vécu, tel il nous a quitté. Humble, généreux et discret », a-t-il témoigné, avant prier pour lui : « Repose en paix grand frère Mohamed Fadel Gaye. Alhamdoulilah».