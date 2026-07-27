Mondial 2026 : l’élimination de la France «fait encore mal», assure Kylian Mbappé

A l’occasion de la phase finale de la Coupe du monde 2026, les Bleus ont été éliminés en demi-finale par l'Espagne (défaite 2-0), avant de s'incliner (6-4) face à l'Angleterre lors de la petite finale pour la médaille de bronze. Depuis lors, Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, n’avait pas fait de déclaration sur ses réseaux sociaux. Ce lundi 27 juillet, il assure que l’élimination «fait encore mal», avant de galvaniser ses coéquipiers pour les futures compétitions.



«On ne rapporte pas de trophée collectif. Ça fait mal, et ça fera encore mal un moment, je ne vais pas vous mentir là-dessus. Le titre de meilleur buteur, je le prends avec fierté, mais ç’aurait été tellement mieux avec la coupe en plus. On vous devait peut-être une plus belle fin. Mais on ne choisit pas toujours la fin de l’histoire, on choisit ce que l’on met dedans, et on a tout mis. De ça, on est fiers», a écrit Mbappé sur Facebook.



Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec un total exceptionnel de 22 buts inscrits en seulement trois éditions. Grâce à un doublé inscrit le 18 juillet 2026 lors de la petite finale face à l'Angleterre (4-6), le capitaine de l'équipe de France a fini meilleur buteur du tournoi 2026 avec 10 réalisations. Mais pour lui, ce mérite revient à ses coéquipiers. «Merci à mes coéquipiers. Sans leur travail, leurs courses, leurs passes, sans cet esprit d’équipe qui nous a portés du premier au dernier match, je n’aurais jamais pu marquer autant. Ce titre est autant celui du collectif que le mien», a-t-il soutenu.



L’attaquant français s’est aussi projeté pour les compétitions futures. «Il y aura d’autres matchs, d’autres soirs d’été ou d’hiver où on se retrouvera tous devant ce même jeu, avec la même envie intacte. On n’a pas fini de jouer ensemble», a-t-il soutenu.