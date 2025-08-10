​Sénégal : Guy Marius Sagna dénonce un complot visant à « isoler » Ousmane Sonko

Invité de l’émission du Jury Du Dimanche (JDD) de ce 10 août, sur iRadio, le député Guy Marius Sagna a pris la parole pour dénoncer une tentative de « complot » visant, selon lui, à isoler le Premier ministre Ousmane Sonko et à le fragiliser. Il a appelé les militants du Pastef et les membres du « camp patriotique » à se dresser en "bouclier" pour défendre leur leader.



Guy Marius Sagna a affirmé que l'opposition qui critique Ousmane Sonko mène un jeu dangereux. « Il y a une tentative d'isoler le Premier ministre (PM) Ousmane Sonko. Il y a une tentative d'imposer un PM rabougri, chétif et cela ne doit pas passer », a-t-il déclaré, qualifiant ce complot de menace contre le Pastef, son projet et le Sénégal tout entier.



Selon le député, cette « combine » consiste à opposer Ousmane Sonko au président Bassirou Diomaye Faye. Il accuse une certaine presse, des « chroniqueurs » et une partie de l'opposition de mener une campagne pour "casser du sucre" sur le dos du Premier ministre depuis son arrivée au pouvoir.



Pour Guy Marius Sagna, la haine dirigée contre Ousmane Sonko s'explique par son « intransigeance » à vouloir appliquer le programme du Pastef, un programme qu'il décrit comme un projet pour un Sénégal souverain, transparent et bénéficiant à tous. Le député a insisté sur l'importance de préserver le tandem entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, qu'il qualifie de « chance pour le Sénégal ». Il a averti les « patriotes » que certains pourraient tenter de briser ce duo pour compromettre l'application de leur projet de société.