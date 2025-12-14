Budget 2026: le ministère de l’Education nationale en tête du Top 10 pour une allocation de 990 milliards FCFA

Après un "marathon budgétaire" de deux semaines, les députés sénégalais ont adopté le budget 2026 des différents ministères du pays. Dans le top 10, le département de l’Education nationale, dirigé par Moustapha Guirassy, se taille la plus belle part avec 13,9%, soit 990 milliards FCFA (+3,5%) du Budget total estimé à plus de 7.173 milliards FCFA.



Le secteur de l’Education nationale est suivi du département des Infrastructures, dirigé par le nouveau ministre Déthié Fall. Celui-ci est doté d’une allocation de 716 milliards FCFA, soit 9,98% du budget, avec pour principales missions la construction et la modernisation des infrastructures du pays.



Le ministère des Finances et du budget se retrouve à la troisième place, avec 676 milliards, soit 9,42% du budget total. Cela représente une baisse de 15% par rapport à 2025.



Les Forces Armées se logent à la quatrième place, avec 338 milliards F, soit 4,72% (+2,8), suivi de l’Enseignement supérieur 301 milliards F, soit 4,19% (baisse de 3,4%).



Dans ce classement, les Transports terrestres et aériens occupent la neuvième place, avec 237 milliards (3,31%), alors que le département de l’Intérieur et la Sécurité publique termine en dixième position, pour un budget de 220 milliards FCFA, soit 3,07%, représentant une hausse de 2,2% par rapport à 2025.



Les députés ont adopté hier, samedi, le projet de loi de finances initiales (LFI) 2026. Les recettes se chiffrent à 6.188 milliards F (+23,4% par rapport en 2025), pour des dépenses de 7.433 (+12,4%), représentant un déficit budgétaire de 1.245 milliards F, soit 5,37% du Produit intérieur brut (PIB).