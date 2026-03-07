​Sénégal : Thierno Alassane Sall critique la gestion politique du régime PASTEF

Le député Thierno Alassane Sall a vivement critiqué, ce week-end, l’attitude du pouvoir en place, dirigé par le parti PASTEF, qu’il accuse de privilégier les affrontements politiques au détriment des préoccupations des citoyens.



Dans une déclaration publique, le président du parti République des Valeurs estime que le pays traverse une crise socio-économique profonde, tandis que la classe politique au pouvoir se livre, selon lui, à une mise en scène politique permanente.



« Alors que les Sénégalais survivent face à la crise socio-économique, le régime PASTEF se livre à un spectacle politique indécent en lieu et place de solutions. Meeting contre meeting, rassemblements contre lives. Pas un jour ne passe sans son lot de discours de haine et de divisions, qui n’épargnent ni amis ni adversaires », a déclaré Thierno Alassane Sall.



L’ancien ministre de l’Énergie dénonce également ce qu’il considère comme un manque d’attention du pouvoir face à plusieurs situations préoccupantes touchant différentes couches de la population.



« Silence sur la mort d’Abdoulaye Ba, sur les souffrances des enseignants, des agriculteurs et opérateurs économiques. Mais voilà que le président de la République retrouve subitement la voix pour une journée entière consacrée à la politicaillerie », a-t-il martelé.



À travers ces propos, le député met en avant les difficultés rencontrées par de nombreux Sénégalais, notamment dans les secteurs de l’éducation, de l’agriculture et du tissu économique.



Pour le leader de République des Valeurs, la priorité devrait être accordée à la gestion des crises que traverse le pays, plutôt qu’à des confrontations politiques permanentes.



« Un peu d’égard pour ce peuple qui vous a tout donné ! Le Sénégal réclame des dirigeants à la hauteur des multiples crises qui le traversent, pas des politiciens en perpétuelle campagne », a conclu Thierno Alassane Sall.



Ces déclarations interviennent dans un contexte politique marqué par une forte polarisation du débat public au Sénégal, où les critiques de l’opposition envers la gouvernance actuelle se multiplient.