​Sénégal : la mélancolie démocratique

En 1996, lorsque j’arrivais à Genève pour y occuper les fonctions de conseiller à la mission permanente du Sénégal, j’eus l’heureuse chance de me voir offrir le chef-d’œuvre de Pascal Bruckner, La Mélancolie démocratique.



Je m’y plongeai avec une passion dévorante. Les mots et les maux s’y conjuguaient comme une musique de blues : essoufflement des systèmes, fatigue des idéaux, perte progressive des repères collectifs. Déjà, derrière la prospérité apparente des démocraties modernes, se dessinait une crise plus profonde : celle du sens, de la confiance et de la parole publique.



Aujourd’hui, en observant l’évolution du Sénégal, ce requiem politique me revient souvent à l’esprit.



Le débat public semble de plus en plus prisonnier des rivalités politiciennes. Les démonstrations de force occupent l’espace, tandis que les transformations promises tardent à prendre corps. Le discours politique, autrefois porteur d’espérance et de vision, est parfois perçu comme une stratégie de conquête destinée davantage aux honneurs et aux honoraires qu’au service désintéressé de la cité.



Or les grands moments politiques de l’histoire ne reposent seulement sur des proclamations. Ils marquent des tournants. Les paroles doivent porter une vision capable de dépasser les intérêts immédiats.



Au Sénégal, beaucoup attendent désormais moins de ferveur militante et davantage de lisibilité, de cohérence et de résultats concrets. Les populations veulent sentir que les sacrifices consentis et les espérances nourries débouchent enfin sur une amélioration réelle des conditions de vie, de la justice, de l’administration et de la gouvernance.



Par moments, je regarde mon pays avec inquiétude. J’y vois parfois une forme de rigidité cadavérique : un système qui peine à se réinventer, des discours qui se répètent, une fatigue civique qui gagne les consciences.



Mais je refuse le désespoir.



Je suis un optimiste. je crois à la résurrection!



Je crois qu’aucun peuple n’est condamné à l’épuisement permanent. Toute société peut se régénérer lorsque renaissent la sincérité, la vision et le sens du bien commun. Le Sénégal possède encore des ressources morales, intellectuelles et humaines considérables. Son histoire, sa culture du débat et la vitalité de sa jeunesse peuvent encore ouvrir la voie à une renaissance politique et civique.



Dans cette dynamique, une lecture possible de la situation politique sénégalaise actuelle renvoie à une transformation des lignes de structuration du débat public. Lorsque les forces politiques dominantes ne disposent plus d’un adversaire extérieur clairement identifié pour cristalliser la mobilisation, l’énergie politique tend à se replier vers l’intérieur du système lui-même. Autrement dit, l’absence d’un ennemi externe fortement structurant conduit souvent à une recomposition des tensions autour de contradictions internes : divergences de lignes, rivalités d’orientation et débats de positionnement au sein du même espace politique. Ce phénomène, observable dans plusieurs configurations politiques contemporaines, traduit moins une disparition du conflit qu’un déplacement de sa géographie, de l’extérieur vers l’intérieur.



Je garde espoir pour le Sénégal.



Khaly Adama Ndour

Ambassadeur à la retraite

