​Sénégal : le Pr Mounirou Ndiaye révèle des « erreurs » dans le montage de plusieurs contrats publics

Le Professeur Elhadji Mounirou Ndiaye, ministre conseiller et chef du Bureau d’évaluation et de suivi des politiques et des programmes publics à la présidence de la République, a pointé du doigt des « erreurs dans plusieurs montages contractuels au Sénégal ». Lors de la Journée internationale des Think Tanks, il a attribué ces lacunes à un « défaut d’utilisation des données probantes », conduisant à des « décisions hasardeuses et aux conséquences désastreuses ».



« Les quatre moteurs mis en avant dans le cadre du référentiel : l'agriculture et l'agroalimentaire, les industries attractives, les services à valeur ajoutée et les industries manufacturées. Tout ceci est le lit d’un certain nombre de politiques et de réformes qu'il faudra suivre…. Au Sénégal, il y a eu beaucoup d'erreurs dans beaucoup de montage contractuel. Le directeur exécutif de l’IPAR, le président du réseau de Think Tanks l’a évoqué dans le cadre de la brèche de Saint-Louis avec tous les dégâts que cela a occasionné pour le peuple du Sénégal, pour les populations du nord », a affirmé Mounirou Ndiaye.



Selon lui, c’est par défaut d'utilisation des données probantes qu'on prend des « décisions hasardeuses dans notre pays qui nous mène vers des catastrophes, vers des problèmes ».



Evaluation nécessaire

Citant en exemple le contrat de Tigo, le ministre révèle qu’il a été « signé à 50 millions de francs Cfa en 2000 et qu’en 99 s'il y avait les évaluations nécessaires, s'il y avait les études nécessaires, on aurait dû vendre ça à 50 milliards de francs CFA. En 2001, quand Abdoulaye Wade est arrivé, il a confisqué la licence en disant que cette licence a été bradée. Donc il n’y avait pas cette évaluation-là qui devrait être faite », a-t-il rappelé.



M. Ndiaye a aussi évoqué l’exemple de l'aéroport de Dakar qui a été lancé en décembre 2007 pour le 33 mois et qui devrait être livré en août 2010, n'a été livré qu'en 2017 au bout de plus de dix ans de construction. Pourquoi parce que « ça été mal évalué ».





Pire, le ministre précise qu’« au départ, on nous avait dit que ça coûtait 229 milliards de francs CFA. Par la suite, on s'est rendu compte que ça coûtait 432 milliards de francs CFA ».



Contrats douteux

Selon M. Ndiaye, ces erreurs ne sont pas isolées. Il a notamment mentionné des contrats douteux dans le secteur de l’électricité, qui expliqueraient en partie le coût élevé de l’énergie au Sénégal.



« Aujourd'hui, si le coût de l'électricité coûte très cher, c’est parce qu'il y a eu beaucoup de contrats hasardeux qui ont été signés », a martelé M. Ndiaye.



Par ailleurs, le Pr Mounirou Ndiaye invite à adopter une « démarche en connivence avec le monde scientifique pour essayer d'apporter les correctifs en produisant les données nécessaires, les informations, les statistiques qui permettront d’éclairer les décisions publiques afin de ne pas tomber dans ces erreurs-là ».