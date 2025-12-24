Casamance : Bassirou Diomaye Faye lance officiellement les travaux de la route Ziguinchor -Cap Skirring

En cette veille de Noël, le Président Bassirou Diomaye Faye multiplie les actes dans le Sud du pays. Entre la pose de la première pierre de la route Ziguinchor-Cap Skirring et une visite hautement symbolique à l’Église, le Chef de l’État réaffirme sa politique de proximité.
La journée de ce mercredi a démarré sous le signe du développement infrastructurel. Le Chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre de la route Ziguinchor-Cap Skirring, un axe vital pour le tourisme et l'économie locale. Ce projet, rapporte la Rfm, attendu depuis des années par les populations et les opérateurs touristiques, marque une étape concrète du « Plan Diomaye pour la Casamance ».
Suite à cela, le Président a mis le cap sur le département d'Oussouye pour inspecter plusieurs chantiers en cours, réaffirmant sa volonté de suivre de près l'exécution des projets structurants loin des bureaux de Dakar.
