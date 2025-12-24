Nécrologie : Décès de l’artiste Ibrahima Seck, dit Dialy Bou Nioul

Le monde culturel sénégalais est en deuil après l’annonce du décès de l’artiste Ibrahima Seck, plus connu sous le nom de Dialy Bou Nioul. Figure emblématique de la musique traditionnelle, il s’est illustré au sein du couple artistique mythique formé avec Fatou Mbaye, laissant une empreinte durable dans le paysage musical national.Reconnu pour sa voix, son authenticité et son attachement aux valeurs culturelles, Dialy Bou Nioul a marqué plusieurs générations à travers des chansons populaires, ancrées dans les réalités sociales et le patrimoine sénégalais. Sa disparition suscite une vive émotion parmi les artistes, les acteurs culturels et le grand public, qui saluent unanimement la mémoire d’un homme de talent et de transmission.