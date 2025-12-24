CAN 2025 : le Burkina Faso renverse la Guinée équatoriale dans une fin de match folle (2-1)

Dominateurs dans le jeu, les Burkinabés se sont procuré de nombreuses occasions, sans toutefois parvenir à faire sauter le verrou équato-guinéen, bien en place défensivement. La rencontre semblait tourner définitivement en leur faveur après l’expulsion de Ndong dès le retour des vestiaires (50ᵉ).

Mais réduite à dix, la Guinée équatoriale a trouvé les ressources pour surprendre son adversaire. À la stupeur générale, Anieboh a ouvert le score en toute fin de rencontre, plongeant le Burkina dans le doute.

Alors que la défaite semblait se dessiner, les Étalons ont renversé la situation dans le temps additionnel. Minoungou a d’abord arraché l’égalisation à la 96ᵉ minute, avant que Tapsoba ne surgisse sur corner pour inscrire de la tête le but de la victoire à la 98ᵉ minute.

Le Burkina Faso s’impose finalement 2-1 au terme d’une fin de match irrespirable et lance idéalement sa CAN.

Dans l’autre rencontre du groupe E, l’Algérie affronte le Soudan ce mercredi à 15h00 GMT.

