​Sénégal : présidente de la fondation «Diama», Ndella Ndong Ndoye décède après un combat contre le cancer du sein

Le monde associatif et sportif sénégalais est en deuil. Ndella Ndong Ndoye, activiste, athlète et figure de proue de la lutte contre le cancer au Sénégal, est décédée, a appris Seneweb. Révélée au grand public par son courage exemplaire face à la maladie, elle avait transformé son combat personnel en une cause nationale à travers la fondation de son association «Diama».



Son destin bascule en novembre 2021 lorsqu'elle est diagnostiquée d'un cancer du sein. Si l'annonce constitue un choc émotionnel intense pour elle et ses proches, Ndella Ndong Ndoye refuse de baisser les bras. Au terme d'un long et éprouvant parcours médical, elle parvient à vaincre la maladie.



Loin de garder cette victoire pour elle, cette survivante choisit de briser les tabous. À travers des vagues de témoignages poignants à la télévision et dans les médias, elle s'investit corps et âme pour redonner espoir aux malades et sensibiliser les femmes sur l'importance du dépistage précoce.