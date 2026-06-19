Santé : la F2S lance une grève de 72 heures à partir du 24 juin

La Fédération des syndicats de la santé (F2S) a annoncé une grève nationale de 72 heures qui débutera le mercredi 24 juin, suivie d'un boycott total des campagnes de vaccination à partir du lundi 29 juin. Cette décision fait suite au report de dernière minute, par un simple message informel, de la réunion qui devait se tenir avec le ministre de la Fonction publique, Monsieur Dianté, provoquant la colère des syndicalistes qui dénoncent un manque de courtoisie administrative.



Les principales revendications de la fédération portent sur la régularisation urgente des personnels de santé, dont certains travaillent dans le circuit sanitaire depuis plus de dix ans sans statut stable. La F2S fustige également l'absence du ministère de l'Enseignement supérieur des négociations, rappelant que plus de 80 % des agents issus de 18 corps médicaux différents sont formés dans ses institutions.



En plus des trois jours de grève programmés les mercredi, jeudi et vendredi, la rétention des informations sanitaires sera maintenue sur l'ensemble du territoire national pour contraindre les autorités à satisfaire leurs demandes.